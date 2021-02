Sebastian Foss-Solevaag si mette al collo il metallo più prezioso in slalom. Il norvegese trionfa nella gara più importante dopo l’oro ottenuto con la sua Norvegia nel parallelo a squadre. Questo successo ha ben altro gusto e arriva nella migliore stagione della carriera del classe 1991, capace di sbloccarsi in Coppa del Mondo proprio a gennaio in quel di Flachau: “Lo slalom è stato di un livello eccelso quest’anno, è una grande sensazione essere qui e aver vinto. Ho attaccato dall’inizio alla fine e ce l’ho fatta”, le emozioni del vincitore. La sorpresa della giornata è l’austriaco Adrian Pertl, miglior tempo nella prima manche e capace di inserirsi tra i due terribili norvegesi. Il secondo dei due nordici è Henrik Kristoffersen che ritorna a sorridere con il bronzo in un 2021 per lui piuttosto complicato dal punto di vista dei risultati. Tra i big da segnalare il settimo posto del francese Alexis Pinturault.

In casa Italia tutta l’attesa era sulle spalle di Alex Vinatzer che risorge nella rassegna casalinga e sfiora la medaglia, nonostante la vetta disti ben 1″20: “Il quarto posto è un po’ sfigato ai Mondiali – ammette il talento altoatesino, secondo dopo la prima manche e quarto al termine – Faccio ancora troppa fatica sul sale, ma sono contento di essere tornato lì davanti. Mi dispiace non essere riuscito a fare meglio in questo campionato in casa, sarebbe stato un sogno”. La decisione di invertire i primi 15 atleti non ha agevolato Manfred Moelgg, anche se la pista ha tenuto in maniera egregia in entrambe le run: il veterano azzurro entra nei 15 con il 14° posto a oltre tre secondi da Foss-Solevaag. I rimpianti per la ‘vecchia guardia’ risalgono più alla prima che alla seconda manche: Stefano Gross stava scendendo con il miglior secondo intermedio prima di un’inforcata fatale. Rimpianti anche per Giuliano Razzoli che ha invece visto terminare il suo slalom a pochi pali dal via. Il Mondiale di Cortina d’Ampezzo si chiude con un oro e un argento per l’Italia.

(ITALPRESS).