CAGLIARI (ITALPRESS) – Giornata dura sul fronte maltempo per i Vigili del Fuoco in Gallura. A causa del forte vento di maestrale, soprattutto nella provincia di Sassari, La Maddalena e Caprera, sono stati diversi gli interventi di messa in sicurezza di piante, pali e infrastrutture delle linee telefoniche, ma anche interventi su grondaie e infissi. A Olbia un grosso albero è caduto in via Trentino danneggiando due auto, ma per fortuna non ci sono stati feriti tra le persone. Diversi problemi anche nel Sud dell’Isola dove tuttavia non si sono registrati interventi di rilievo. Le raffiche di vento hanno superato i 100 chilometri orari.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com