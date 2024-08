MONZA (ITALPRESS) – “Il gran premio c’è e ci sarà sempre”.

Questa è la risposta del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a maggio della presentazione a Monza del Gran Premio di Formula 1, intervenendo sul tema del rinnovo del contratto con l’autodromo del comune brianzolo. “L’importante è che ci sia questa collaborazione tra regione Lombardia, Ministero dei Trasporti e ACI per adeguare e fare in modo che questo circuito sia come sempre tra i migliori al mondo anche dal punto di vista tecnologico, dei servizi e dell’accoglienza”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

Foto: xh7