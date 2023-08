CAGLIARI (ITALPRESS) – Oltre 18 milioni di euro per i percorsi triennali IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per gli anni formativi 2023-2026. Lo ha deciso nei giorni scorsi la Giunta Regionale della Sardegna, su proposta dell’Assessore del Lavoro, Ada Lai, che ha approvato l’incremento delle risorse. La deliberazione prevede anche la nuova offerta formativa IeFP per le annualità 2024-2027 con uno stanziamento di 11.000.000,00 di euro a valere sul PR FSE+ 2021-2027.

“I percorsi formativi di istruzione e formazione professionale – sottolinea l’Assessore del Lavoro – sono uno dei canali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Non solo, quindi, aiutano a contrastare la dispersione scolastica, ma soprattutto favoriscono l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: il 96% di chi li frequenta trova poi lavoro. Sono impostati, infatti – spiega Lai – su una modalità di apprendimento duale, basata sull’alternarsi di momenti in aula e momenti di formazione pratica in contesti lavorativi. Non lasciamo indietro nessuno – assicura l’esponente dell’esecutivo –sono previste anche specifiche risorse per le azioni di supporto ai partecipanti disabili per consentire a tutti pari opportunità di apprendimento. Per questo da tempo mi batto perché essi abbiamo la stessa dignità della scuola”.

(ITALPRESS)

