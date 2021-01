VENEZIA (ITALPRESS) – Prende il via lunedì 25 gennaio, con il primo di sette incontri in diretta streaming per favorire l’educazione finanziaria tra gli studenti, il palinsesto di eventi digitali dedicati alle scuole secondarie venete di I e II grado nell’ambito della campagna ‘Il Futuro Contà. Si tratta di una iniziativa promossa dalla Regione del Veneto, con Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e FEduF, La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. “In Italia abbiamo un problema di conoscenza generale del sistema finanziario che rischia di acuirsi in momenti di particolare crisi economica, quale è l’attuale – spiega Elena Donazzan, Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione del Veneto. – Questo progetto di alfabetizzazione finanziaria, voluto così smart ed accattivante nel 2019 dalla Regione con l’Ufficio Scolastico Regionale e FEduF, assume oggi un significato ancor più rilevante, dato che i nostri ragazzi sono chiusi in casa e, sostanzialmente, sempre impegnati sulla rete dove il rischio è maggiore, anche per quanto riguarda la consapevolezza del proprio potere d’acquisto e le dinamiche ad esso collegate”. “Crediamo – conclude l’assessore – che con una maggior consapevolezza e una approfondita conoscenza i nostri giovani saranno più forti e capaci di difendersi”. I ‘Digital Live Talk’ elaborati da FEduF con la società di divulgazione scientifica Taxi1729 avranno luogo tra il 25 gennaio al 26 febbraio e rappresentano un format innovativo di divulgazione, nato per far conoscere ai più giovani i principali temi finanziari che condizionano la nostra vita quotidiana, che impattano fortemente sulle nostre scelte individuali, sulla nostra famiglia, sui nostri sogni e il nostro futuro, ma di cui troppo spesso non conosciamo i meccanismi più importanti. Il primo appuntamento in programma lunedì 25 gennaio dal titolo “Noi o loro: questo è il dilemma” è dedicato al tema della sostenibilità e dei dilemmi morali ad essa collegati vedrà la partecipazione di 9 istituti scolastici per un totale di 374 studenti.

(ITALPRESS).