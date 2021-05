L’incremento di partecipazione ai webinar organizzati nel 2020 da FederlegnoArredo per i suoi associati è stato del 39% rispetto al 2019, per un totale di circa 550 aziende iscritte e ben 2000 utenti partecipanti. Si è registrato anche un incremento del 30% sul volume di finanziamenti per la formazione che ha toccato quota 450mila euro di cui hanno usufruito ben 100 aziende. A renderlo noto è l’Ufficio Formazione della Federazione che si occupa di organizzare webinar e corsi di formazione per i propri associati oltre ad essere ente accreditato con Fondimpresa pertanto abilitato a gestire progetti finanziati, prendendosi in carico l’attività progettuale, tecnica, amministrativa ed elargendo alle aziende ore di formazione gratuite.

“I risultati hanno premiato la nostra scelta – spiega Sara Nill, responsabile Ufficio Formazione di FederlegnoArredo – che è stata quella di trasporre da subito ogni corso dal ‘fisico’ all’on-line. Nel giro di pochissimi giorni abbiamo potuto offrire ai nostri associati gli stessi prodotti su varie piattaforme – Zoom, GotoWebinar, GotoMeeting – e questo ci ha consentito di raggiungere aziende che, in presenza, non avrebbero mai partecipato. Essere tempestivamente attivi in maniera virtuale ha fatto la differenza, e ancora oggi sono molti i nostri associati a dirci che, anche quando torneremo a una situazione di normalità, la formazione da remoto resterà il loro canale privilegiato. Allo scoppiare della pandemia – prosegue Nill – i nostri corsi si sono trasformati subito in strumenti indispensabili per affrontare l’emergenza, mentre nel lungo periodo sono stati utilizzi soprattutto per individuare le competenze necessarie a ridisegnare un mondo del lavoro in cui gran parte degli schemi erano saltati”.

Durante i primi due mesi di lockdown, da aprile 2021 l’ufficio formazione di FederlegnoArredo ha gestito ben 40 webinar con un ampio ventaglio di offerta, sia per il coinvolgimento di circa 70 specialisti del settore che per tipologia: si va dall’utilizzo delle diverse piattaforme per organizzare riunioni e call, alla sicurezza sul lavoro, all’interpretazione delle regole per il trasporto merci, fino ai canali di accesso ai finanziamenti.

In altre parole l’emergenza ha evidenziato quanto le aziende del legno-arredo avessero ‘fame e sete’ di formazione, aggiornamento e di una guida con cui provare ad affrontare un mondo completamente diverso, tanto che la base di contatti dell’Ufficio Formazione si è notevolmente ampliata, come dimostra quel 39% di incremento di partecipazione.

“Dato che – spiega Nill – ci auguriamo di confermare anche nel 2021 e i primi segnali sono incoraggianti. Nei primi mesi di quest’anno l’interesse dei nostri associati è rivolto soprattutto ai corsi di Controllo di Gestione e Finance, di Marketing e Area Sales, cui si aggiungono quelli pensati specificatamente per i manager che hanno sempre più necessità di essere aiutati a capire come sarà l’azienda del futuro, a imparare a lavorare per obiettivi tramite un’auto organizzazione e a potenziare la capacità delle aziende di raccontarsi, anche a distanza”.

