ROMA (ITALPRESS) – Ford ha svelato la nuova generazione del Transit Custom Nugget, che raggiunge nuovi livelli di connettività, versatilità ed esperienza di guida. Per la prima volta, la gamma di propulsori a basse emissioni include anche la motorizzazione Plug-In Hybrid. Sviluppato in collaborazione con Westfalia, il nuovo Nugget si avvale dell’apprezzata configurazione interna “multizona”, grazie alla quale si distingue dai suoi diretti concorrenti. Nell’abitacolo, le rifiniture premium si uniscono a funzionalità intelligenti come una fonte di energia aggiuntiva, tramite un’utile opzione di tetto solare, per rendere le “fughe” dalla città più semplici e piacevoli. La nuova generazione di Transit Custom Nugget sarà lanciata in diverse fasi, partendo dalla versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e motore EcoBlue da 170 CV con cambio automatico a otto rapporti, ordinabile presso i FordPartner a partire da questo mese, con le prime consegne previste per la prossima primavera. Le altre versioni, compresa la variante Plug-In Hybrid, saranno introdotte a successivamente.

Prendendo ispirazione dal lussuoso design dell’abitacolo del nuovo Tourneo Custom, Ford ha introdotto a bordo del camper una serie di personalizzazioni e una qualità dei materiali di livello superiore, trasformando in maniera significativa l’esperienza a bordo. Il nuovo design della plancia e il pavimento piatto favoriscono l’accesso e facilitano il passaggio dai due sedili anteriori alla zona “living”; un innovativo airbag frontale lato passeggero montato sul tetto contribuisce a ottimizzare la configurazione della plancia. Il pavimento più basso e il gradino laterale integrato, facilitano anche le operazioni di carico e scarico, avvalendosi del supporto delle porte laterali scorrevoli e di un’apertura del portellone posteriore leader nella sua categoria. Per la prima volta sulla gamma Nugget, Ford introduce un propulsore Plug-In Hybrid, che condivide la tecnologia con la Ford Kuga Plug-In Hybrid, l’ibrido plug-in più venduto in Europa nel 2021 e 2022. Il nuovo Nugget si avvale di un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con una batteria da 11,8 kWh utilizzabili e un motore elettrico per offrire una potenza combinata di 232 CV e la possibilità di guidare anche in modalità 100% elettrica. Un telaio completamente nuovo con sospensioni posteriori indipendenti migliora comfort di guida e maneggevolezza, mentre per chi ama le avventure in off-road o pratica sport in luoghi remoti, saranno disponibili anche motorizzazioni abbinate alla trazione integrale. Durante la fase di sviluppo del nuovo Nugget, una particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e alla facilità di guida, in modo da semplificare la vita a bordo anche ai conducenti abituati a guidare auto compatte. Oltre alla posizione di guida simile a quella di un’automobile e al nuovo cambio automatico a otto velocità, il Nugget è dotato di una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida. L’Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centering aiuta a ridurre l’affaticamento nei lunghi viaggi in autostrada o nel traffico, mentre il Reverse Brake Assist e il sistema di telecamere a 360 gradi supportano il conducente durante le manovre negli spazi ristretti. L’ottimizzazione della configurazione a “L” della cucina rende più piacevole la preparazione dei pasti. In combinazione con il nuovo piano cottura e il lavello integrati, ora con acqua calda di serie, il design delle superfici appare decisamente ordinato e offre il 20% in più di spazio per il piano di lavoro. La doccia calda/fredda montata sul retro è ora di serie, mentre la tenda per la privacy sul portellone posteriore è disponibile come optional. Un touchscreen a colori da 7 pollici nella zona living consente di controllare facilmente il riscaldamento, i livelli dell’acqua, il livello della batteria e l’illuminazione del nuovo Nugget.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Ford –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]