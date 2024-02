ROMA (ITALPRESS) – Ford Pro consolida i dati 2023 nel mercato italiano dei veicoli commerciali, attestando un anno da record in cui ha conseguito alcuni dei migliori risultati di sempre.

In particolare, il marchio di veicoli commerciali dell’Ovale Blu ha raggiunto in Italia la più elevata quota di mercato di sempre, pari al 16,2%, accompagnata dal record storico di volumi, con 27.811 unità immatricolate. I risultati ribadiscono la import leadership di Ford Pro in Italia nel mercato totale, raggiungendo anche la prima posizione nei canali clienti privati e società grazie a una quota di mercato del 21,2% e 19.296 unità immatricolate. “Celebriamo i risultati di un anno davvero straordinario, costruito non solo su una gamma di prodotti completamente rinnovata, ma anche sui servizi, digitali e connessi, che Ford Pro ha lanciato per ridurre i tempi di fermo dei veicoli e ottimizzare l’operatività dei propri clienti”, ha dichiarato Marco Buraglio, Direttore Veicoli Commerciali, Ford Pro Italia. “Siamo orgogliosi di essere al fianco di aziende e professionisti che affidano il proprio business ai prodotti e ai servizi Ford Pro per accelerare la loro produttività”.

Inoltre, Ford Pro ha posizionato Transit Custom, Ranger ed E-Transit sui gradini più alti del podio dei rispettivi segmenti:

Il furgone da 1 tonnellata Transit Custom si è confermato, per l’ottavo anno consecutivo, leader del segmento, con una quota del 25,7%; E-Transit ha dominato il segmento dei veicoli commerciali elettrici da 2 tonnellate nel mercato totale, con una share del 44,3%. Inoltre, è anche il veicolo commerciale elettrico più venduto in assoluto in Italia, con oltre 650 immatricolazioni; Il pickup Ford Ranger ha confermato la leadership indiscussa nel segmento, con una share nel mercato totale del 47,3%. “Il Transit Custom è un veicolo strategico per settori in grande trasformazione come quelli delle consegne e della logistica urbana. Otto anni di leadership ci confermano quanto i clienti ne apprezzino le straordinarie qualità”, ha aggiunto Buraglio. “I successi di Ranger ed E-Transit dimostrano come il nostro pickup sia perfetto per affrontare ogni tipo di sfida anche sui terreni più impegnativi, e confermano il ruolo strategico del nostro furgone elettrico nell’accompagnare le aziende nell’era della transizione ecologica”.

Ford Pro sta portando avanti un completo rinnovamento della propria gamma di veicoli commerciali, con nuove generazioni di Ranger, Transit, Transit Custom e Tourneo Custom, Transit Connect e Transit Courier. Il rinnovamento, iniziato con E-Transit, si completerà nei prossimi mesi con il lancio del nuovo Transit Connect PHEV e delle versioni 100% elettriche di Transit Custom, Tourneo Custom e Transit Courier, nonchè con la prima versione Plug-In Hybrid di Ranger. Le nuove generazioni condividono un’avanzata dotazione digitale e di connettività e sono tutte integrate nell’ecosistema Ford Pro di software, ricarica, assistenza e manutenzione, sistema sviluppato per massimizzare produttività e la sostenibilità delle aziende di tutte le dimensioni. Questa offerta permette di ridurre al minimo i tempi di fermo dei propri veicoli, semplificarne la gestione e riducendo i costi operativi.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).