ROMA (ITALPRESS) – Dagli spostamenti quotidiani alle gite in compagnia nei fine settimana, ai lunghi viaggi: una vita dinamica e sempre in movimento ha bisogno di un veicolo che risponda a ogni sfida con versatilità, stile e tanto spazio per cani, attrezzature sportive o bagagli per tutta la famiglia. Il nuovo Ford Tourneo Courier compie il suo debutto: concepito per l’avventura e pronto per il divertimento, è l’Urban Activity Vehicle che unisce lo stile SUV alla praticità di una vettura compatta, adatta per la città, che può ospitare fino a cinque persone con ampio spazio nel bagagliaio. La produzione del nuovo Tourneo Courier è già iniziata, nello stesso nell’impianto in cui viene realizzata la Puma, l’auto Ford best seller in Europa. Sarà inoltre disponibile anche nella versione 100% elettrica E-Tourneo Courier, che completerà la gamma e sarà ordinabile nell’ultimo trimestre dell’anno.

Foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).