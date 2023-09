Ford Nugget, perfetto per le fughe nella natura

ROMA (ITALPRESS) - Se la vacanza che avevate prenotato vi ha deluso e se amate le fughe in mezzo alla natura, la nuova generazione del Ford Transit Custom Nugget è quello che fa per voi. Per la prima volta è disponibile un motore ibrido plug-in, che offre 232 cavalli di potenza e un po’ di autonomia a zero emissioni, per muoversi dove non si può inquinare. Sviluppato con la tedesca Westfalia, attinge molto dall'abitacolo del nuovo Tourneo Custom, ma il Nugget ha un cruscotto ridisegnato che insieme al pavimento piatto agevola l'accesso trasversale alla cabina. L'area salotto si trasforma così facilmente in una zona pranzo e in una zona notte. La cucina è stata ottimizzata grazie a una disposizione a “L”, con il 20% in più di superficie disponibile che si integra al nuovo frigorifero a cassetti che è abbastanza grande da contenere le bottiglie in posizione verticale. C’è poi un materasso ribaltabile per aumentare lo spazio in cucina, mentre la doccia è ora di serie. A completare l’offerta ci sono l’iconico tetto inclinabile, nuovi spazi di stivaggio integrati per il tavolo e le sedie da esterno, tende oscuranti a rullo che sostituiscono le tende, per una maggiore privacy. Il nuovo Nugget offre anche funzionalità high-tech per migliorare la connettività in movimento, e il comfort, una volta parcheggiato: ricarica wireless e un modem 5G standard offrono dati in quantità fino a 10 devices, mentre un touchscreen a colori da 7 pollici consente un facile controllo di tutti i sistemi a bordo. xb2/tvi/gtr