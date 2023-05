ROMA (ITALPRESS) – Debutta in Italia il programma Ford Mobile Service, una flotta di furgoni dedicata all’assistenza on-site presso la sede dei clienti business. I van, trasformati in vere e proprie officine mobili, possono raggiungere i clienti in tempi e luoghi ottimizzati per garantire la loro operatività, allo scopo di ridurre significativamente i tempi di fermo. Il servizio è stato sviluppato per massimizzare l’operatività dei clienti con medie e grandi flotte. Un veicolo fermo in officina comporta inevitabilmente l’interruzione dell’attività giornaliera, con un aumento dei costi operativi proporzionale ai tempi di attesa. Ford Pro, il brand globale dedicato ai veicoli commerciali e alle flotte, ha sviluppato il Ford Mobile Service per accelerare e ottimizzare le operazioni di riparazione e manutenzione dei clienti. Il servizio, già disponibile in Veneto, sarà esteso ad altre regioni italiane nei prossimi mesi, per giungere a una diffusione sull’intero territorio nazionale entro il 2024. Il Ford Mobile Service è già attivo in Regno Unito e Germania con ottimi risultati in termini di efficacia del servizio per i clienti con flotte di grandi e medie dimensioni.

“Con le officine mobili, gli specialisti Ford Mobile Service possono eseguire oltre il 70% dei servizi di riparazione presso la sede richiesta dal cliente, dai normali tagliandi agli interventi più complessi su motore, cambio e frizione, nonchè campagne di servizio e garanzie” sottolinea Fabrizio Bambina, Ford Service Director Italy. “Grazie alla manutenzione intelligente e predittiva, gli interventi vengono eseguiti con la massima tempestività consentendo ai veicoli di ritornare alla completa operatività nel più breve tempo possibile”. Le squadre del Ford Mobile Service sono state coinvolte in diverse sessioni di training, dedicate non solo all’utilizzo degli speciali mezzi allestiti, ma anche all’approfondimento di tematiche legate alla sicurezza, al rispetto dell’ambiente e al contatto con i clienti in scenari di intervento che possono essere anche molto diversi rispetto alla tradizionale assistenza in officina.

Le officine del Ford Mobile Service sono state allestite con la collaborazione del gruppo Wùrth, attraverso la divisione ORSYmobil, che rappresenta la migliore soluzione di allestimento per i veicoli commerciali. ORSYmobil offre, infatti, la soluzione ideale per ogni attività lavorativa, grazie alla grande flessibilità e alla progettazione individuale, costruita sull’esperienza decennale con clienti di tutti i settori dell’artigianato. I furgoni Ford Mobile Service sono operativi anche per le flotte multimarca e possono servire sia veicoli Ford, utilizzando ricambi originali, sia veicoli di altri marchi, utilizzando ricambi equivalenti della linea Ford-Omnicraft.

Il Ford Mobile Service è parte dell’ecosistema connesso Ford Pro, che include FordLiive, sistema integrato e connesso per l’ottimizzazione dell’operatività dei veicoli. Grazie all’utilizzo in tempo reale dei dati e a un team di agenti in costante contatto con le officine Ford, FORDLiive accelera i tempi di lavorazione garantendo il ritorno all’operatività nel minor tempo possibile.

foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).