ROMA (ITALPRESS) – Ford ha ampliato la gamma Active con l’introduzione di questo allestimento su Tourneo Connect e Transit Connect, disponibili entro la fine di quest’anno.

Le nuove versioni offrono un look deciso e dinamico di ispirazione Suv, un differenziale meccanico a slittamento limitato per una migliore trazione e un’altezza da terra aumentata. Oltre ad essere state progettate appositamente per adattarsi agli ambienti di lavoro più ostili, le nuove versioni Active offrono anche finiture interne dedicate ed esclusive, tecnologie avanzate di assistenza alla guida e maggior comfort per il conducente, pur mantenendo le caratteristiche di praticità e versatilità che sono un segno distintivo della gamma Connect.

Lo spazioso Tourneo Connect Active, disponibile in versioni a cinque e sette posti, può essere facilmente riconfigurato per riflettere le esigenze dei passeggeri. I sedili possono essere spostati per garantire più spazio all’interno o per i bagagli. Per i clienti business, Transit Connect Active è il veicolo dallo stile elegante e distintivo perfetto per rappresentare l’azienda.

Sia Tourneo Connect Active sia Transit Connect Active possono essere equipaggiati con lo stesso differenziale meccanico a slittamento limitato, sviluppato in collaborazione con gli specialisti di Quaife, per fornire una trazione ottimizzata su ogni superfice. Trasferisce automaticamente la coppia del motore in condizioni di scarsa aderenza alla ruota con la massima trazione, consentendo ai veicoli di affrontare comodamente anche le strade non asfaltate, i sentieri di ghiaia e le superfici accidentate o irregolari. Tourneo Connect Active e Transit Connect Active beneficiano entrambi, inoltre, di un aumento dell’altezza da terra di 24 mm nella parte anteriore e di 9 mm nella parte posteriore, offrendo un migliore maneggevolezza su dossi, buche e superfici stradali irregolari. I nuovi Tourneo Connect Active e Transit Connect Active sono equipaggiati con barre al tetto per facilitare il trasporto di attrezzature di grandi dimensioni, dalle rastrelliere per le biciclette alle canoe e, ovviamente, gli strumenti di lavoro. I paraurti anteriori e posteriori contribuiscono a donare un aspetto più dinamico al veicolo. Inoltre, sono stati introdotti cerchi in lega Active, a cinque razze da 17″ in metallo lucido, con dettagli scuri a contrasto, per esaltarne ulteriormente il look audace e la griglia anteriore distintiva caratteristica della serie Active. Le finiture degli interni migliorano il comfort e la praticità dei veicoli. Tutti i modelli Tourneo Connect Active e Transit Connect Active sono equipaggiati con il motore diesel 1.5 EcoBlue di Ford e con tecnologie avanzate di iniezione del carburante, turbocharging e controllo delle emissioni. Disponibile con potenze da 100 o 120CV, il propulsore viene offerto in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti o manuale a sei. I modelli Active beneficiano della stessa gamma completa di sistemi avanzati di sicurezza e tecnologie di assistenza alla guida previsti sulla gamma Connect, progettati per ridurre lo stress del conducente ed evitare o mitigare gli effetti di eventuali incidenti.

