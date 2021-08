ROMA (ITALPRESS) – Arriva sulle strade europee Ford E-Transit, la versione completamente elettrica del veicolo commerciale dell’Ovale Blu, che inizia il programma di prove su strada con alcune delle principali aziende europee, in vista del lancio che avverrà nella primavera del 2022. Si inizia con dieci prototipi, che in Germania, Norvegia e Regno Unito verranno testati in condizioni reali di lavoro a ritmi serrati in diversi settori, tra cui quello postale, comunale, servizi pubblici, consegna nell’ultimo miglio e generi alimentari. Tra i primi partner figurarono AWB, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, la flotta comunale della città di Colonia, DHL Express nel Regno Unito e DPD, il servizio postale norvegese. La flotta messa a disposizione per questi test include diverse versioni dell’E-Transit, tra cui furgoni, doppia cabina e chassis cabinati con una massa complessiva compresa tra le 3,5 e le 4,25 tonnellate, nonchè vari allestimenti che soddisfano specifiche e complessi requisiti operativi degli utenti. I test rappresentano l’ultima fase dello sviluppo del nuovo E-Transit, dopo l’impegnativo programma di collaudo effettuato nei circuiti di prova e negli impianti di progettazione di Ford. Le aziende selezionate utilizzeranno i prototipi dell’E-Transit per sei o dodici mesi. L’E-Transit è stato concepito per essere facilmente allestito utilizzando gli stessi accessori sviluppati per i modelli Transit esistenti. Con il supporto della rete di allestitori certificati Ford (QVM), sono stati preparati alcuni veicoli di prova in modo da dimostrare la versatilità della piattaforma E-Transit. Tra gli allestimenti figurano: cassone refrigerato per la consegna di generi alimentari con ProPower Onboard da 2,3 kW; modello con sponde apribili per l’edilizia, dotato di segnalatori e sensori di peso; cassone ribaltabile per la rimozione dei rifiuti; furgone per consegne last mile con punti di ancoraggio interni, paratia e sedile extra per passeggero anteriore. Il programma di prove su strada dell’E-Transit con selezionati clienti fa seguito al successo di una precedente iniziativa che ha visto protagonista il Transit Custom Plug-In Hybrid. Durante le prove, i vari clienti operanti a Londra hanno percorso più di 240.000 km totali nell’area metropolitana della capitale inglese, scoprendo di poter operare a emissioni zero per il 75% dei loro spostamenti. Ulteriori test a Colonia, in Germania, hanno dimostrato i vantaggi dell’innovativa tecnologia di geofencing dinamico, che attiva automaticamente la modalità EV Now a zero emissioni in aree con un inquinamento atmosferico particolarmente elevato in modo da contribuire a migliorare la qualità dell’aria nelle zone urbane.

(ITALPRESS).