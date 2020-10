A causa degli eventi legati alla pandemia Covid-19, molte persone, avendo dovuto rinunciare alle classiche vacanze a lungo raggio, hanno scelto di dedicarsi all’esplorazione di luoghi più vicini a casa (il cosiddetto staycation, ndr). Nel Regno Unito, a esempio, durante questa estate, le ricerche su Internet della parola staycation sono aumentate del 722% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma anche altri vacanzieri di paesi europei, tra cui Italia e Germania, hanno preferito valutare destinazioni più vicine a casa. Ford ha collaborato con gli esperti di attività outdoor di komoot per creare una vera e propria guida per weekend avventurosi vicino a casa. L’app e il sito web di komoot consentono a ogni utente di pianificare e godersi un’avventura all’aria aperta, modulata su misura per luoghi, attività e abilità sportive diverse. Dal ciclismo all’escursionismo, dalla corsa all’alpinismo, i percorsi realizzati da Ford e komoot aiuteranno i conducenti di tutta Europa a scoprire e godere di fantastiche esperienze all’aria aperta, restando comunque vicino casa.

Ford offre ai clienti in Europa una gamma di veicoli per vivere con entusiasmo tutte le avventure outdoor, dal lusso a 7 posti dell’Explorer Plug-In Hybrid al look di ispirazione SUV e Drive Modes pensati per affrontare anche i percorsi in off-road di Focus Active fino alla nuova Kuga, energica ma efficiente, e al camper Transit Custom Nugget sviluppato per i veri amanti dell’avventura.

(ITALPRESS).