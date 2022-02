ROMA (ITALPRESS) – Ford presenta il Ranger Raptor di nuova generazione, che alza l’asticella delle prestazioni off-road, rivelandosi un pick-up costruito per veri appassionati.

La più grande novità per gli amanti delle performance estreme è l’introduzione del nuovo motore a benzina EcoBoost V6 biturbo da 3,0 litri messo a punto da Ford Performance, capace di produrre 288 CV e 491 Nm di coppia. Il nuovo propulsore del Ranger Raptor offre un’accelerazione disinvolta su ghiaia, sporco, fango e sabbia. Abbinato a queste prestazioni esaltanti, un sistema di scarico attivo, controllato elettronicamente, amplifica il “suono” del motore in quattro modalità selezionabili, che permettono al Ranger Raptor di adattarlo in base alle situazioni.

Gli ingegneri Ford hanno completamente riprogettato le sospensioni. I nuovi bracci di controllo superiori e inferiori in alluminio, resistenti ma leggeri, le sospensioni anteriori e posteriori per il lungo raggio e un raffinato sistema Watt’s link posteriore sono stati progettati per offrire un maggiore controllo sui terreni accidentati alle alte velocità.

Collegato alle nuove modalità di guida selezionabili del Ranger Raptor, il sistema Live Valve è stato sviluppato per fornire un migliore comfort su strada e una migliore qualità di guida in fuoristrada sia alle alte sia alle basse velocità.

Oltre a lavorare con le modalità di guida, il sistema agisce per consentire al Ranger Raptor di affrontare le condizioni più disparate. Quando gli ammortizzatori si comprimono, diverse zone all’interno del sistema di bypass danno esattamente la quantità di supporto necessaria alla marcia e lavorano al contrario quando gli ammortizzatori spingono alla massima altezza. Per la prima volta, Ranger Raptor dispone di un avanzato sistema di trazione integrale permanente con un riduttore di trasferimento a due velocità controllato elettronicamente su richiesta, combinato con differenziali bloccabili anteriori e posteriori, una caratteristica molto utile per gli appassionati dell’off-road estremo. A supportare il Ranger Raptor di nuova generazione nella gestione di qualsiasi condizione, dalle strade lisce al fango fino ai solchi nel terreno, ci sono sette modalità di guida selezionabili. I fari a matrice LED con luci diurne a LED spingono le capacità di illuminazione di Ranger Raptor a nuovi livelli, con luci di curva predittive, abbaglianti anti-riverbero e livellamento dinamico automatico per offrire una migliore visibilità ai conducenti di Ranger Raptor e agli altri utenti della strada. I parafanghi allargati coprono cerchi in lega da 17 pollici dal design muscoloso, montati su pneumatici All Terrain esclusivi per il Raptor. Prese d’aria funzionali, caratteristiche aerodinamiche e robusti scalini laterali in alluminio fuso contribuiscono a migliorare l’aspetto e la funzionalità del veicolo. Nella parte posteriore, le luci posteriori a LED forniscono un collegamento stilistico alla parte anteriore, mentre il paraurti posteriore Precision Grey presenta una pedana integrata e un gancio di traino fissato in alto per evitare di compromettere l’angolo d’attacco. All’interno, le scelte stilistiche continuano a sottolineare le prestazioni off-road del Ranger Raptor e la sua anima high-performance. L’abitacolo è dotato di nuovi sedili sportivi, ispirati ai jet fighter, nella parte anteriore e posteriore, per aumentare il comfort e offrire maggiore supporto in curva alle alte velocità. Il volante sportivo riscaldato premium, la finitura centrale e le palette del cambio in magnesio fuso, completano la sensazione di sportività. Gli occupanti potranno anche beneficiare della più recente tecnologia digitale: l’abitacolo high-tech dispone di un quadro strumenti interamente digitale da 12,4 pollici e di un touchscreen centrale da 12 pollici dotato del sistema di connettività e intrattenimento SYNC 4A di nuova generazione. Un sistema audio B&O a dieci altoparlanti 6 diffonde la colonna sonora adatta per ogni nuova avventura.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com