CRAIOVA (ITALPRESS) – Ford ha dato il via alla produzione dei nuovi modelli di Tourneo Courier e Transit Courier, presso lo stabilimento Ford Otosan di Craiova, in Romania, potenziando così l’offerta per famiglie e aziende. Il nuovo Tourneo Courier è un urban activity vehicle a cinque posti che si caratterizza per il design distintivo di ispirazione SUV e per il grande spazio a disposizione per passeggeri e bagagli. Il nuovo Transit Courier è il più compatto della gamma Transit e si distingue per un livello maggiore di connettività e soluzioni sviluppate per ottimizzare la produttività di professionisti e aziende. “Il team di Craiova sta facendo un lavoro eccellente lavoro per far arrivare ai nostri clienti questi nuovi modelli”, ha dichiarato Hans Schep, General Manager Ford Pro Europe. “Rispetto alla generazione precedente, il nuovo Transit Courier è più grande, più versatile e completamente connesso per migliorare l’operatività e accelerare la produttività dei nostri clienti; offre una maggiore capacità di carico ed è completamente integrato nell’ecosistema di software e servizi Ford Pro. Il nuovo Transit Courier si veste, inoltre, di un affascinante design ispirato ai SUV, molto apprezzato dai clienti””.

La produzione iniziale include le versioni diesel e benzina del Transit Courier e le versioni a benzina del Tourneo Courier1. Le versioni 100% elettriche2 andranno in produzione il prossimo anno, in linea con l’impegno di Ford di vendere in Europa solo veicoli elettrici entro il 2035. Il nuovo Transit Courier è completamente integrato con la piattaforma di software e servizi connessi di Ford Pro per migliorare ulteriormente l’efficienza operativa con gli avanzati strumenti di gestione sviluppati da Ford Pro. I clienti di E-Transit Courier potranno, inoltre, accedere all’offerta completa di soluzioni di ricarica Ford Pro.

La cerimonia ufficiale, che ha celebrato la realizzazione dei primi due veicoli, è stata presenziata dal primo ministro rumeno Marcel Ciolacu, da funzionari dello Stato, rappresentanti dell’industria automobilista e protagonisti del mondo degli affari. Ford Otosan – la joint venture di Ford in Turchia – è l’hub industriale di Transit Courier e Tourneo Courier dal 2014. La produzione delle precedenti generazioni è stata portata avanti a Yenikòy, in Turchia, mentre gli attuali modelli sono realizzati presso gli impianti di Craiova, nell’ambito della strategia di investimento di Ford Otosan nella struttura, passata nel 2022 sotto il controllo della joint venture.

Lo scorso anno, Ford Otosan ha annunciato un investimento di 490 milioni di euro destinati alla produzione della nuova gamma Courier a Craiova. Questi si aggiungono all’investimento di Ford di 300 milioni di dollari presso lo stesso impianto, dove viene realizzata anche la Puma. Con questi investimenti, la capacità produttiva dello stabilimento arriverà a 272.000 veicoli/anno.

