MILANO (ITALPRESS) – “Fra pochi giorni raggiungeremo l’87% della vaccinazione della popolazione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite questa mattina a ‘Morning News’ su Canale 5. In questo quadro, ha precisato, la questione del ‘certificato vaccinalè anti Covid, “è un problema un pò meno grave”, anche se, ha aggiunto, “speriamo che il Green pass in certe categorie e in certe situazioni sia applicabile”.

Per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid “siamo pronti, a partire dal 20-21 di settembre”, ha sottolineato Fontana, ricordando che “già da giugno” la Lombardia ha “mandato al governo il proprio progetto relativo a questa nuova fase di somministrazione”. Fontana ha aggiunto che la sua Regione è pronta per “rispettare le indicazioni da Roma”. Precisando infine che i primi ad essere vaccinati con la terza dose saranno per “i fragili e pluripatologici”, il governatore lombardo ha quindi sottolineato che la Lombardia è preparata anche per vaccinare “tutta la popolazione”.

