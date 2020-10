MILAN (ITALPRESS) – “Semplificazione e sostegno economico al mondo produttivo”. Sono questi gli strumenti che oggi, nell’ambito della presentazione della ‘Relazione annuale di Confartigianato Lombardià, il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha indicato come “le parole d’ordine della Regione Lombardia per reagire agli ingenti e imprevedibili danni causati dal coronavirus”. “La nuova legge regionale introduce semplificazioni a favore delle imprese – ha spiegato – per accelerare processi e decisioni su investimenti e opere infrastrutturali, semplificando le procedure amministrative e riducendo le tempistiche”.

Una legge, quella approvata di recente dal Consiglio regionale che prevede, fra l’altro, la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, semplificata e asincrona; la semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali e per opere e interventi soggetti a VIA non statale; un unico procedimento autorizzatorio regionale (il PAUR) che ricomprende tutti i procedimenti in capo a Regione, evitando duplicazioni nella gestione delle richieste e, ancora, una condivisione dei dati tramite l’accesso telematico e senza oneri al registro delle imprese. Allargando il proprio ragionamento alle azioni di carattere economico-finanziario il governatore Fontana, che aveva al suo fianco l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, nel sottolineare il grande impegno messo in campo delle imprese artigiane, che stanno dimostrando forza e coraggio nell’attuale difficile situazione, ha ricordato che “il sostegno alle imprese, per garantire liquidità e accesso al credito, è sempre al centro dell’azione regionale con diverse misure concordate e apprezzate dai nostri stakeholders”.

A tal proposito l’assessore Alessandro Mattinzoli, ha evidenziato “l’importanza delle misure ‘AL VIA’ con agevolazioni per la valorizzazione degli investimenti aziendali, ‘Credito Adessò che ha generato investimenti per oltre 7 milioni di euro, ‘Credito Adesso Evolution’ attivata in piena emergenza sanitaria, ha generato investimenti per oltre 1 milione di euro e il ‘Fondo per il sostegno a credito per le imprese cooperativè, contributi che hanno generato investimenti per circa 2 milioni di euro”.

Mattinzoli ha quindi evidenziato come: “l’impegno della Regione sia mirato anche a incrementare il potenziamento della digitalizzazione nel mondo artigiano e la valorizzazione delle opportunità della new economy, due elementi fondamentali per valorizzare ulteriormente le attività di questo comparto”.

Il tutto senza dimenticare il ‘Piano Lombardià, “che – hanno ricordato Fontana e Mattinzoli – prevede un investimento senza precedenti in opere pubbliche, finalizzate a guidare l’avvio della ricostruzione economica e sociale con un Piano straordinario per rimettere in moto il circolo virtuoso del lavoro e dell’impresa”.

Con questo Piano, infatti, sono stati messi a disposizione investimenti per 3,5 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, con azioni programmate per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Di queste ingenti risorse, 400 milioni sono stati subito messi a disposizione per interventi urgenti e rapidamente cantierabili.

