MILANO (ITALPRESS)- “E’ chiaro che se intende partecipare a un’altra avventura diversa dalla nostra, non potrà continuare ad amministrare al nostro fianco”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi a margine di un tour volto a valorizzare le Aree Interne del Verbano-Piambello (Va), a chi gli chiedeva se il ruolo della sua vicepresidente per Letizia Moratti “è in bilico” dopo la riconferma della stessa Moratti a voler “correre” per la presidenza della Regione alle elezioni del 2023.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Regione Lombardia