MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia, con la crisi politica che si è scatenata tra Attilio Fontana e Letizia Moratti per la candidatura alle regionali, “non stanno facendo il bene della comunità lombarda” quindi “la risolvano”. “Trovo moralmente riprovevole che, in mancanza di fiducia, portino avanti questo balletto”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla presentazione del libro di Claudio Cerasa “Le catene della destra” alla libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano.(ITALPRESS).

