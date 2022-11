MILANO (ITALPRESS) – “Credo che dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi. A me sembra che la Lombardia sia ancora più di prima il motore e il punto di riferimento di tutto il Paese, basta vedere i numeri. Non bisogna far polemica ma si guardino i numeri della ripresa, del Pil, dell’occupazione, i numeri dell’attrattività. Basta vedere i progetti e le iniziative”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana oggi a margine dell’inaugurazione del nuovo Data Center e fibra ottica di Irideos a Milano, commentando le dichiarazioni di Moratti, secondo la quale la Lombardia oggi non è più il motore del Paese. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Regione Lombardia