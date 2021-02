MILANO (ITALPRESS) – “Siamo in zona gialla, un’occasione che dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità affinchè gli sforzi fatti finora non siano vanificati. Confido nel senso di responsabilità dei cittadini lombardi”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook.

“Dobbiamo imparare a convivere con il virus, perchè finchè non verrà raggiunta l’immunità di gregge, attraverso la vaccinazione di massa, il pericolo di una recrudescenza sarà sempre in agguato – si legge nel post del governatore lombardo -. Abbiamo bisogno di tornare ad una parziale libertà, ma ognuno dovrà fare la sua parte per vincere insieme la guerra a questo maledetto virus. Prudenza e senso di responsabilità consentiranno agli studenti di tornare a scuola in presenza senza incorrere nel rischio di una nuova chiusura dopo qualche settimana, ai commercianti di non dover abbassare nuovamente le serrande e così anche per bar e ristoranti, categoria tra le più penalizzate finora”.

Per Fontana “oltre alla responsabilità dei singoli è necessaria la massima collaborazione di sindaci e delle prefetture affinchè vigilino sugli assembramenti. Non si può tornare indietro”. L’economia, continua il presidente della Lombardia, “è già fortemente compromessa e non possiamo permetterci nuove chiusure. Dal canto mio continuerò a proporre al Governo di studiare misure più coerenti che evitino interventi altalenanti, incomprensibili, che spesso si sono dimostrati inefficaci. Abbiamo tutti bisogno di tornare a vivere, ma se non faremo tesoro dell’esperienza fatta e prenderemo questa fascia gialla come un ‘liberi tuttì, il traguardo sarà più difficile da raggiungere”.

