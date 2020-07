MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palazzo Lombardia, l’incontro del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con il segretario generale dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (WTO) Zurab.

Erano presenti l’assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale Lara Magoni, il sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi Antonio Rossi e il sottosegretario ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Christian Rizzi.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo è stata creata nel 1975 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo al fine di contribuire all’espansione economica, stabilire e mantenere rapporti di cooperazione e sviluppare collaborazioni tra i settori e i Paesi. La Lombardia, con 14 siti Unesco, oltre 500 musei, circa 300 teatri, 24 parchi regionali e 60 ristoranti stellati, è riuscita ad affermarsi nel tempo quale meta turistica di straordinaria attrattività.

“In Lombardia, negli ultimi anni, ci siamo abituati a un numero di visitatori importante e in continua crescita. Dopo la terribile ondata epidemica che ci ha travolto e che ha fortemente contratto gli arrivi – ha sottolineato il presidente Fontana – oggi la nostra splendida regione è tornata ad essere sicura e, con la sinergia di tutti, possiamo continuare ad investire sulla promozione della sua bellezza e della sua tradizionale capacità di accoglienza”.

“Il messaggio che vogliamo portare oggi ai turisti di tutto il mondo con la questa visita – ha detto il segretario generale Zurab Pololikashvili – è quello di promuovere e sostenere il turismo nella regione Lombardia che è tornata ad essere una destinazione sicura e che è di nuovo pronta a ricominciare ad accogliere i visitatori. E’ tempo di ricominciare, sono fiducioso – ha concluso – che già dai prossimi mesi anche se non torneremo immediatamente ai i numeri di prima della pandemia, passo dopo passo sì ripartirà prima dal turismo domestico, poi da quello europeo e più in generale internazionale”.

“La visita del Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) – ha dichiarato l’assessore Lara Magoni – è un chiaro segnale della grande attenzione, da parte della comunità internazionale, nei confronti della Lombardia e della sua vocazione turistica.

“I Giochi invernali del 2026 – ha ricordato Antonio Rossi – rappresenteranno per la Lombardia e per l’Italia il momento sportivo e turistico clou del prossimo quinquennio. Saranno un modello di ecosostenibilità per le edizioni a venire e permetteranno di valorizzare a livello mondiale le bellezze e le potenzialità del nostro splendido territorio.

(ITALPRESS).