Fontana “Hub Stazione Centrale Multimodale Milano servizio importante”

È stato presentato il nuovo Hub multimodale della Stazione Centrale di Milano in grado di ospitare 425 veicoli e dotato di postazioni per la ricarica di 18 auto elettriche. "Rappresenta un servizio importante per gli utenti della Stazione Centrale" dice il governatore lombardo, Attilio Fontana. trad/mrv