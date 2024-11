Fontana “Consiglio d’Europa e Nato fondamentali per la democrazia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Consiglio d'Europa e la Nato continuano a essere organismi di fondamentale importanza per la sicurezza e per la democrazia, 75 anni dopo ci troviamo oggi a rinnovare un impegno condiviso: lavorare senza sosta per costruire ponti di dialogo e di cooperazione per fare in modo che i valori della libertà, della democrazia e della pace possano accompagnare il cammino dei nostri figli e delle prossime generazioni". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. ads/gsl (Fonte video: Camera dei Deputati)