ROMA (ITALPRESS) – “Condanna assoluta e dura per quello che è successo. Non è tollerabile, perchè si rispetta sempre la democrazia e il risultato delle elezioni”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ospite di ‘Quarta Repubblicà su Retequattro, in riferimento all’assalto al Parlamento in Brasile.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

