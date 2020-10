MILANO (ITALPRESS) – “I dati di oggi purtroppo dicono che la linea epidemiologica sta salendo: Oggi sono 5.000 i positivi e 350 i ricoveri tra terapia intensiva e non”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi pomeriggio nel corso di un punto stampa. Il governatore precisa che oggi i ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono “complessivamente 170. A Milano città si registrano attorno a mille contagiati. Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta”, aggiunge Fontana

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana conferma la sua scelta di imporre la didattica online nelle scuole superiori lombarde a partire da lunedì. “Mi assumo interamente la responsabilità di questa decisione”, dichiara Fontana oggi pomeriggio ai cronisti convocati a Palazzo Lombardia. In riferimento ai sindaci lombardi che hanno contestato la misura sulla Dad, contenuta nell’ordinanza regionale emanata due giorni fa, il governatore aggiunge: “Faremo in modo che la mia ordinanza sia applicata”.

