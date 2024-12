ROMA (ITALPRESS) – Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende, ha destinato 8,6 milioni di euro per l’anno 2025. Questo budget sarà impiegato per finanziare piani formativi finalizzati allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze dei dipendenti degli studi e delle aziende.

«Abbiamo già pubblicato i primi tre bandi 2025, approvati dal nostro Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre, che prevedono un budget complessivo di 4 milioni di euro – ha spiegato Marco Natali, presidente del Fondo – A gennaio abbiamo già programmato di pubblicare altri due bandi, mettendo sul piatto quasi 2 milioni di euro». Nel corso del 2025 saranno aperti i diversi bandi, completando l’allocazione degli 8,6 milioni di euro programmati inizialmente ma suscettibili di incremento.

I primi tre bandi pubblicati riguardano il finanziamento di percorsi formativi destinati a più dipendenti del singolo studio/azienda (Avviso 01/25), di corsi a catalogo (Avviso 02/25) e di interventi altamente personalizzati (Avviso 04/25). Gli Avvisi in arrivo a gennaio si prevede riguarderanno il finanziamento di interventi formativi pluriaziendali (Avviso 03/25) e di percorsi rivolti alle imprese che accedono al Fondo Nuove Competenze (Avviso 06/25).

– Foto ufficio stampa Fondoprofessioni –

(ITALPRESS).