ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Musica per Roma annuncia il concerto di apertura di Summertime 2025, la prossima stagione estiva della Casa del Jazz, un evento unico e irripetibile per festeggiare i 20 anni della Casa del Jazz. Un degno modo di celebrare questa istituzione culturale del Comune di Roma e il valore assoluto del Jazz italiano, rappresentato da alcuni dei suoi più prestigiosi protagonisti, a cui la Casa del Jazz si dedica sin dalla sua inaugurazione del 21 aprile 2005. Il 6 e 7 giugno 2025 si riuniranno dopo più di 25 anni alcuni tra i musicisti più rappresentativi del jazz italiano, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli, Roberto Gatto con il loro progetto “Shades of Chet”. Questo gruppo venne assemblato su idea di Enrico Rava nel 1998, per celebrare il decennale della morte di Chet Baker. Nel 1999 venne pubblicato il disco “Shades of Chet” prodotto da Mario Guidi e Biagio Pagano su etichetta Via Veneto Jazz. Nel 2001 il gruppo effettuò alcuni concerti, esibendosi anche a Umbria Jazz ed al festival di Montreal. Dal concerto di Montreal venne ricavato il disco “Play Miles Davis” pubblicato nel 2002 dalla etichetta francese Label Bleu.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Musica per Roma