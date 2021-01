MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo ha sottoscritto il ‘Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibilè e ha firmato un ‘Accordo quadrò specificatamente dedicato all’ambiente.

“Il ‘Protocollò – dice l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo – vede già la sottoscrizione di oltre 70 soggetti lombardi che hanno individuato e stanno sviluppando in regione più di 100 diverse azioni a favore della sostenibilità. Esso inoltre rappresenta, all’interno del Piano regionale di sviluppo, la sede in cui Regione, Enti locali e rappresentanti della società lombarda condividono gli obiettivi di sostenibilità”.

L’accordo vede in particolare come capisaldi la riqualificazione energetica di immobili pubblici ad uso ufficio e residenziale, l’installazione di impianti fotovoltaici e lo sviluppo di comunità energetiche. E ancora la mobilità sostenibile e azioni di educazione al rispetto ambientale.

Regione Lombardia si è impegnata infatti a definire la ‘strategia regionalè per lo sviluppo sostenibile da attuare con le Istituzioni e le realtà che operano sul territorio, attivando un percorso di valutazione della programmazione del Governo regionale in chiave di sostenibilità. Ed anche a ‘costruirè un catalogo di buone pratiche e azioni di promozione sul territorio, diffondendo i principi della sostenibilità.

“La sottoscrizione del Protocollo da parte di Fondazione Cariplo – aggiunge Cattaneo – rappresenta l’esempio del grande patto tra le istituzioni per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti”.

I sottoscrittori, a loro volta, si sono impegnati ad applicare i principi di sostenibilità in campo economico, sociale e ambientale, concorrendo alla definizione della strategia regionale. Hanno stabilito inoltre un programma d’impegni, da attuare con risorse proprie, definendo tempi e modi.

“Le sfide che oggi dobbiamo affrontare – spiega l’assessore – sono enormi. Transizione verso la sostenibilità, economia circolare, energia da fonti rinnovabili e mobilità sostenibile. E Regione Lombardia intende accompagnare questa transizione, prioritaria oramai per tutto il Paese, al fianco delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini”.

Un impegno che intende innescare la ripartenza economica, caratterizzandola con un deciso impulso verso la decarbonizzazione e l’economia circolare, quali strumenti d’innovazione e di competitività, insieme a un’efficace tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

“L’Accordo quadro – precisa l’assessore, che l’ha sottoscritto – aggiungerà ancora più concretezza al Protocollo sullo sviluppo sostenibile. La collaborazione con Fondazione Cariplo rappresenta infatti un chiaro esempio di approccio cooperativo in questa direzione”.

“Per aumentare la sostenibilità ambientale in Lombardia – commenta Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo – occorre collaborare con soggetti che hanno un ruolo chiave nei processi di cambiamento, individuando priorità condivise e obbiettivi comuni. Questo è l’approccio che ha dato vita all’Accordo quadro, dove diverse tipologie di azioni vengono messe a sistema per generare un impatto in termini strutturali e culturali in chiave green. I fattori chiave su cui abbiamo inteso puntare per uno sviluppo sostenibile delle nostre comunità sono: riqualificare ciò che esiste, valorizzare il capitale naturale e favorire la crescita di competenze professionali specifiche del settore”. (ITALPRESS).