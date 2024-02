Fondazione Cariplo, Mango “2024 anno molto importante per la ricerca”

MILANO (ITALPRESS) - "Il 2024 sarà un anno molto importante per la ricerca scientifica in Fondazione Cariplo. Tante iniziative che offriranno la possibilità di condurre una ricerca selezionata su base meritocratica e questo pensiamo che sia un ottimo segnale. Il tutto con una grande attenzione all'apertura della nostra fondazione nei confronti di altri soggetti per lavorare in partnership, con un'attenzione particolare ai giovani ricercatori". Lo ha detto Carlo Mango, direttore dell'area scientifica di Fondazione Cariplo. xh7/mgg/gsl