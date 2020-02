Foibe, Merola “Serve memoria condivisa”

"La Giornata del Ricordo ci ricorda che per troppi anni questo tema non e' stato discusso, non e' stato reso noto. E' importante che ci sia questa giornata e ancora piu' importante la consapevolezza che abbiamo bisogno di ricordare queste vittime per evitare il ripetere degli errori del passato". Cosi' il sindaco di Bologna, Virginio Merola, a margine della seduta solenne del Consiglio comunale per il Giorno del Ricordo. cin/sat/red