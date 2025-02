GENOVA (ITALPRESS) – “E’ fondamentale conservare il ricordo di chi ha perso la vita nelle foibe e delle centinaia di migliaia di nostri connazionali costretti all’esilio: si tratta di una delle pagine più buie della storia italiana, una tragedia per lungo tempo taciuta e ignorata dagli italiani stessi. Commemorarla è un dovere sia per onorare la memoria delle vittime, che hanno affrontato in prima persona grandi sofferenze e sono state costrette a lasciare le proprie case, che nei confronti delle nuove generazioni, alle quali bisogna trasmettere il ricordo di quanto successo in modo da scongiurare silenzio e indifferenza”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che questa mattina ha preso parte alla seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo in memoria degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, uccisi o costretti all’esodo al termine della Seconda Guerra Mondiale, che ricorre il 10 febbraio.

Al termine della seduta il presidente Bucci, insieme alle altre autorità che hanno presenziato alla cerimonia, ha premiato gli studenti vincitori della XXIII edizione del concorso “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”. L’orazione ufficiale della seduta è stata curata da Davide Rossi, docente di Storia del diritto al corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste e presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Fiumani, Istriani e Dalmati.

