MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini si ferma negli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista ligure, n.17 Atp e 16esima testa di serie, ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, in poco più di due ore e un quarto di partita, allo spagnolo Rafael Nadal, n.2 del ranking e del seeding, alla 16esima partecipazione allo Slam australiano che è riuscito a vincere soltanto una volta, nel 2009, ma dove ha disputato altre quattro finali. Il fuoriclasse iberico, che a Melbourne prova a battere il record di trofei Slam (20) detenuto in coabitazione con Roger Federer, attende al prossimo turno il greco Stafanos Tsitsipas. Matteo Berrettini non è infatti nemmeno sceso in campo per il suo ottavo di finale che chiudeva il programma odierno sulla Rod Laver Arena. Il tennista romano, n.10 del ranking e nona testa di serie, è stato costretto a dare forfait per l’infortunio agli addominali rimediato alla fine del match contro Khachanov: gli esami hanno infatti evidenziato una lesione di un centimetro e mezzo. Da qui la decisione di rinunciare.

