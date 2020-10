ROMA (ITALPRESS) – Fabio Fognini è risultato positivo al coronavirus. Il tennista ligure sarebbe dovuto scendere in campo oggi per fare il suo esordio al “Forte Village Sardegna Open”, nuovo Atp 250 dotato di un montepremi di 271.345 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna. Il 33enne ligure, informa la Federtennis, è risultato positivo al secondo tampone cui è stato sottoposto dal momento del suo arrivo al Forte Village ed è stato posto in isolamento come previsto dai protocolli anti-Covid del torneo e della Atp. Il suo posto in tabellone, dove era stato accreditato della prima testa di serie, è stato preso dal lucky loser Danilo Petrovic. “I sintomi sono molto lievi, un pò di tosse e febbre, mal di testa… ma purtroppo è arrivata questa notizia – commenta via social Fognini – Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò presto”. Anche tutte le persone con cui Fognini si è trovato a contatto diretto sono state poste in isolamento preventivo e sottoposte a nuovi tamponi, come da protocollo sanitario. La direzione sanitaria del Forte Village e della Asl locale sono incaricati delle procedure previste in casi del genere.

(ITALPRESS).