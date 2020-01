Fabio Fognini si ferma agli ottavi di finale degli Australian Open maschili, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Il tennista ligure, testa di serie numero 12, si è arreso in quattro set, con il punteggio di 7-6(5) 7-5 6-7(2) 6-4, all’americano Tennys Sandgren, che si qualifica così per i quarti di finale.

(ITALPRESS).