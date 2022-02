Fnomceo “Tutela dell’ambiente in Costituzione è grande rivoluzione”

"La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Noi medici accogliamo con grande favore questa rivoluzione della nostra Carta costituzionale". Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, commenta la notizia dell'approvazione in via definitiva, da parte della Camera, della proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta. mgg/mrv