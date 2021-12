Fnomceo “Norme più chiare per la sospensione dei medici non vaccinati”

Fnomceo “Norme più chiare per la sospensione dei medici non vaccinati”

"Un’iniziativa di questo genere ribadisce la nostra ferma determinazione nel dire che la vaccinazione è lo strumento più efficace per uscire dal covid”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, presenta le azioni messe in campo per applicare al meglio le nuove norme sulle sospensioni per gli operatori sanitari non vaccinati. sat/red