Fiumicino primo aeroporto al mondo con asfalto al grafene

Parte dall'aeroporto di Fiumicino la sperimentazione della "prima stesa al mondo", in un aeroporto intercontinentale, di un asfalto al grafene. Si tratta di un test il cui obiettivo è confermare, anche in situazioni di grande stress, i risultati già ottenuti in ambito stradale che dimostrano un aumento delle prestazioni della pavimentazione. abr/com