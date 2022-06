Fit for 55, Corrao “Dal Parlamento Ue segnale forte”

Fit for 55, Corrao “Dal Parlamento Ue segnale forte”

"Popolari e liberali pensavano di poter annacquare il testo ma il Parlamento europeo ha detto di no, e questo è un segnale molto forte". Così Ignazio Corrao, europarlamentare dei Greens, a margine della votazione per il pacchetto di misure Fit for 55. xf4/sat/gtr