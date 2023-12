Fisco, Meloni “Il cittadino non è un suddito da vessare”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Essere al fianco di chi, come voi, rappresenta un pezzo importante dell'economia italiana vuol dire anche costruire un fisco alleato di chi produce e che non considera più un imprenditore, un commerciante, un artigiano come un evasore fino a prova contraria. Noi vogliamo cambiare approccio, vogliamo affermare una cosa semplice: il cittadino non è un suddito da vessare e il rapporto con lo Stato deve basarsi sulla fiducia e sulla collaborazione. È una visione che abbiamo declinato anche nella riforma fiscale che trova la sua attuazione concreta in alcune norme molto importanti". A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'Assemblea annuale di Confesercenti a Venezia. fsc/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)