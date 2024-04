Fisco, fino a 120 rate per chi è in difficoltà

NAPOLI (ITALPRESS) - Il decreto legislativo sul riordino della riscossione comporta alcune modifiche importanti tra cui anche la dilazione in 120 rate per chi è in difficolta nei pagamenti con il fisco. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/gsl