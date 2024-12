MILANO (ITALPRESS) – Emmanuel Conte, assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Milano, e Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda, hanno siglato il rinnovo biennale del protocollo d’intesa in materia di fiscalità locale.

Con la firma, l’Associazione e Palazzo Marino si impegnano, ancora una volta, insieme per favorire l’attività d’impresa nel capoluogo lombardo attraverso un lavoro congiunto: nell’accordo – che prevede un’ampia collaborazione in tema di tributi locali, tariffe e catasto – viene infatti ribadita la necessità di proseguire e di rafforzare il dialogo tra Assolombarda e le sue imprese e il Comune di Milano al fine di evitare controversie e semplificare gli adempimenti delle aziende nel rapporto con l’Amministrazione comunale.

“Il sistema della fiscalità locale – ha dichiarato l’assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali del Comune di Milano, Emmanuel Conte – può essere una leva di competitività funzionale ad investimenti innovativi e duraturi. Con Assolombarda rinnoviamo una preziosa partnership, che in questi anni ha supportato le scelte dell’Amministrazione su una materia importante per la vita delle imprese e per l’attrattività della città. Gli ambiti di azione sono numerosi: digitalizzare le procedure, snellire gli adempimenti, strutturare servizi più efficaci ed accessibili, promuovere un ambiente normativo e tariffario favorevole all’attività imprenditoriale. Occorre proseguire su questa strada, collaborando per dare a Milano nuove opportunità di crescita”.

“L’ormai consolidata sinergia tra l’Associazione e il Comune di Milano in materia di fiscalità mira a rendere la nostra città sempre più attrattiva, oltre che luogo eletto del ‘fare impresà – ha commentato Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda -. Tale sinergia, tesa a favorire la semplificazione amministrativa a beneficio delle aziende del territorio, intende, del resto, supportare il tessuto produttivo attraverso l’impegno congiunto dei rispettivi funzionari ed esperti. Mi piace sottolineare che questa collaborazione di stampo ambrosiano tra gli uffici di Palazzo Gio Ponti e quelli di Palazzo Marino sia diventata, ormai, una buona prassi che rafforza il dialogo con la pubblica amministrazione e con gli enti locali preposti. Riteniamo, d’altra parte, che il confronto permanente sul tema sia la strada per rendere la fiscalità un fattore abilitante per la crescita del territorio”.

In particolare, grazie al rinnovo, viene confermato il canale diretto di dialogo e di collaborazione tra i funzionari dell’Amministrazione comunale e i funzionari di Assolombarda, che svolgono un’attività di monitoraggio della fiscalità locale e delle ricadute sulle attività produttive.

L’intesa mira anche a individuare misure di vantaggio e di incentivazione per attrarre nuove attività economiche sul territorio di Milano e riqualificare quelle già presenti, attraverso la modulazione della leva fiscale e tariffaria. Tra i punti più significativi, anche lo studio di possibili interventi operativi di semplificazione degli adempimenti per le imprese, attraverso la predisposizione di specifici canali telematici per la consultazione, la compilazione, l’invio della documentazione inerente alle materie oggetto dell’intesa.

– Foto: ufficio stampa Comune di Milano –

(ITALPRESS).