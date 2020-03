In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 4 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, la Federazione Italiana Scherma ha scelto di sospendere ogni attività agonistica federale, al momento, fino al 3 aprile 2020, data indicata quale termine del Decreto. Quindi, vengono rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni agonistiche del calendario federale a carattere nazionale, interregionale, regionale e le “gare satellite”, previste dal 5 marzo al 3 aprile 2020. Inoltre la Federazione Italiana Scherma, sospende le attività addestrative collegiali in funzione dei prossimi Campionati del Mondo Cadetti e Giovani e quelle previste nelle programmazione dei CAF. Il Consiglio federale, nella sua prossima riunione, adotterà le decisioni necessarie a far fronte all’emergenza. Inoltre, in riferimento alle attività addestrative nei Club, la Federazione Italiana Scherma evidenzia che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all’art. 1, comma 1, punto c), stabilisce che all’interno delle Società sportive, ad eccezione di quelle ubicate nei Comuni indicati nell’allegato 1 ricadenti nella cosiddetta “zona rossa”, possano essere svolte sedute di allenamento per atleti agonisti, esclusivamente in assenza di pubblico. Le Associazioni sono comunque tenute ad attenersi a quanto previsto nel Decreto, in merito ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus nei confronti di atleti, tecnici, dirigenti etc.. Sempre secondo quanto previsto all’art.1 del Decreto sono ammessi lo sport di base e le attività motorie in genere, a condizione che venga assicurato il rispetto delle raccomandazioni di cui all’allegato 1, lettera d) del Decreto “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro”. Inoltre, si rammenta la necessità di adottare comunque tutte le misure igieniche previste dall’allegato 1 del Decreto.

(ITALPRESS).