L’Istituto per il Credito Sportivo e la Federazione Italiana Canottaggio hanno rinnovato la loro collaborazione sottoscrivendo oggi a Roma un nuovo Protocollo d’Intesa, di durata triennale, nel quale sono previsti gli strumenti finanziari che concorreranno ad un’ulteriore promozione e sviluppo della pratica sportiva nei territori.

L’accordo firmato dai presidenti dell’ICS e della FIC, Andrea Abodi e Giuseppe Abbagnale, disciplina la diffusione dei prodotti “Top of The Sport” e “Mutuo Light 2.0 – FSN” realizzati dalla banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, dedicati alle Federazioni Sportive Nazionali e alle asd/ssd affiliate.

La Convenzione si fonda sulla consapevolezza che il recupero e il potenziamento dell’impiantistica sportiva e dei suoi spazi di aggregazione sociale, rappresentino un veicolo fondamentale per la tutela della salute pubblica e dello sviluppo sostenibile delle comunità, sia in termini di attività di alto livello che di sport di base.

Il prodotto “Top of The Sport” consente alla Federazione di contrarre un finanziamento per un importo massimo di 6 milioni di euro – durata fino a 20 anni – a tasso zero, grazie all’intervento del contributo in conto interessi e finalizzato ad investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di centri federali e di preparazione olimpica, compreso l’acquisto delle aree relative, purchè contestuale alla realizzazione dei predetti interventi e all’acquisto di attrezzature sportive.

Beneficiari del “Mutuo Light 2.0 – FSN” sono, invece, le Associazioni e le Società affiliate alla FIC, che potranno ricevere un finanziamento finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive, per progetti ed iniziative tese alla realizzazione e ristrutturazione d’impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. L’importo massimo del finanziamento è pari a 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni.

“Siamo pronti ad alzare il ritmo della collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio – dichiara il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi – e con tutte le realtà associate, distribuite sul territorio nazionale. La Convenzione che abbiamo firmato oggi con il presidente Abbagnale, che ringrazio per la fiducia che ci rinnova, mette a disposizione una serie di strumenti finanziari che ci auguriamo consentano di migliorare ulteriormente le infrastrutture e le attrezzature al servizio della pratica sportiva, da quella amatoriale fino al vertice agonistico”.

“Sarà importante, se non addirittura determinante, investire sull’efficienza, l’intelligenza, la sicurezza, la funzionalità e l’accessibilità dei luoghi sportivi del Canottaggio, così fortemente caratterizzati dalla loro dimensione ambientale, per rendere sempre più affascinante l’offerta sportiva di questa meravigliosa disciplina, alla quale daremo tutto il nostro supporto”, aggiunge Abodi.

“Con la firma della convenzione con il Credito Sportivo si da nuovo impulso alle società che si affideranno per il loro sviluppo all’Istituto del presidente Andrea Abodi che ringrazio per la sua attenzione alle necessità delle nostre realtà remiere”, afferma Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

“Con il Mutuo Light 2.0 tutte Società e Circoli affiliati alla Federazione potranno finanziare i propri piani di ammodernamento, ristrutturazione e sviluppo, che renderà lo svolgere dell’attività remiera ancora più straordinaria e inclusiva. Farne richiesta potrà essere necessario per finanziare anche le iniziative tese all’abbattimento delle barriere architettoniche che renderanno più funzionali e accoglienti tutte le strutture del sodalizio in grado di sostenere l’attività del canottaggio integrato che da diversi anni promuoviamo come Federazione”, conclude Abbagnale.

(ITALPRESS).

