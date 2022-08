FIRENZE (ITALPRESS) – Hanno scritto sulla pietra dietro l’Albero della Pace, l’olivo in bronzo per ricordare la strage dei Georgofili. Ma sono state individuate e multate dalla Polizia Municipale di Firenze. Si tratta di due diociottenni fiorentine. L’episodio è accaduto ieri intorno alle 23.10. Le due ragazze sono state individuate dagli agenti del Corpo di Guardia grazie alle telecamere e fermate da una pattuglia in servizio in zona immediatamente allertate. Le due diciottenni (M.V. e V.G.) sono state multate (sanzione da 160 euro). Inoltre hanno materialmente ripulito la scritta, una frase di una canzone di un artista italiano. L’operazione è durata complessivamente circa un’ora e mezzo. (ITALPRESS).

Photo credits: Xb8