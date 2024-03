FIRENZE (ITALPRESS) – Un ordigno della Seconda guerra mondiale è stato ritrovato alla Fortezza da Basso a Firenze durante i lavori di bonifica necessari per la realizzazione del nuovo Padiglione Bellavista. La rimozione del proiettile d’artiglieria è stata eseguita questa mattina in sicurezza da parte del Reggimento Genio Ferrovieri, con l’area sorvegliata da Polizia di Stato e Polizia municipale, presente sul posto anche per la gestione della viabilità. L’intervento ha reso possibile la ripresa dell’attività del cantiere che era rimasta ferma dal pomeriggio di venerdì scorso a seguito del ritrovamento.(ITALPRESS).

Foto: xb8