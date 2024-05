FIRENZE (ITALPRESS) – Nella Giornata dell’Europa, il palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana torna questa sera, come già negli anni scorsi, a illuminarsi di blu con i colori della bandiera europea. Il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, nel salutare l’iniziativa del Consiglio e della commissione Europa, richiama la visione di solidarietà e cooperazione di Robert Schuman, che il 9 maggio 1950 poneva le basi per l’Europa come la conosciamo oggi: un luogo nato dalle ceneri del conflitto per diventare un simbolo di pace e unità. Ricorda l’eredità di grandi europeisti toscani, come Carlo Azeglio Ciampi e David Sassoli, che non solo hanno creduto in un’Europa unita, ma hanno lavorato senza sosta per trasformare quel sogno in realtà. E osserva che oggi l’Europa è chiamata a prendere posizioni chiare su molti temi, in primo luogo su quello della pace. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Assemblea Regione Toscana