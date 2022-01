FIRENZE (ITALPRESS) – “Quando decideremo di metterci a un tavolo per ragionare lo faremo con cognizione di causa e non ci sarà certo il ping pong sulla lunghezza della pista”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi, a chi gli ha chiesto un commento sul recente dibattito circa la lunghezza della costruzione della nuova pista per l’aeroporto di Firenze. “Sarà invece il momento di fare un ragionamento complessivo sull’infrastrutturazione dell’area che dovrà avere una pista che consente più sicurezza ed efficienza-ha aggiunto Giani-, di fare dell’aeroporto a Peretola un city airport all’altezza della situazione, si prevederà il collegamento veloce tra Firenze e Prato con il metro-tram, consentirà a Sesto Fiorentino di avere un collegamento diretto con il centro di Firenze e prevederà una serie di infrastrutture che diano il senso di quello che io definisco ‘Firenze-Pratò con la piana che vi è”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com