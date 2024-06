FIRENZE (ITALPRESS)- “Quello che mi piace, se vogliamo parlare di sinergia, è innanzitutto l’obiettivo che ci dobbiamo porre al quinto anno di Sara Funaro, arrivare ad avere da tre linee di tramvia come oggi abbiamo a sei linee di tramvia, inserendo quelle che io ho già coperto come finanziamento da parte della Regione, anche grazie ai finanziamenti europei, il collegamento verso Sesto Fiorentino, il collegamento verso Campi con il Pnrr, il collegamento verso Bagno a Ripoli che è già prossimo all’esecuzione”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto quale obiettivo si sia fissato da poter realizzare con la neo sindaca Sara Funaro con la sinergia fra Regione Toscana e Comune di Firenze. “Nel momento in cui abbiamo realizzato questi tre collegamenti-ha aggiunto Giani-, con l’aggiunta, e abbiamo fatto una riunione specifica in questi giorni, del passaggio dalla parte bassa dell’ospedale di Careggi all’ospedale pediatrico Meyer della tramvia, cioè un allungamento che porti la tramvia fino al Meyer, e alla villa medicea di Careggi dove noi apriremo il primo museo degli Uffizi Toscana, io vorrei poter tagliare il nastro insieme a Sara Funaro. Noi aiutiamo molto sotto questo aspetto per mettere i soldi, e Sara Funaro per risolvere i classici problemi di inserimento urbanistico nella città”.

